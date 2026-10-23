(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Il mio telefono è sempre acceso" e le dichiarazioni di Massimo Garavaglia "mi hanno stupito perché l'ho chiamato per più di un quarto d'ora tre giorni fa...": così il vicepremier Matteo Salvini ad Antenna 3 replicando a Garavaglia che ha detto di non essere riuscito a parlare con Salvini. "Ero con i camionisti martedì, mi ha chiamato e non potevo rispondere. Gli ho detto che lo avrei richiamato e poi ci siamo sentiti per più di un quarto d'ora - ha aggiunto -. Scoprire della sua candidatura sui giornali... Non dico con una telefonata, ma manco un messaggino... Io comunque al telefono rispondo" ma "fa niente, andiamo avanti". (ANSA).