(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Quando si va a votare? A fine legislatura, autunno 2027. Non stiamo qui a fare i record, quelli li fa Kimi Antonelli. Ci hanno chiesto di governare fino ad autunno 2027, a me piace finire le cose che gli italiani ci hanno chiesto di fare". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "L'Aria che tira" in onda su La7. E a proposito di eventuali ingerenze russe, ha aggiunto: "Non manchiamo di rispetto all'intelligenza degli italiani. Voteranno secondo coscienza, non perché qualcuno li influenzerà. Sono più preoccupato delle ingerenze di Bruxelles". (ANSA).