(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Seguiamo con attenzione le proposte per un futuro riassetto del sistema bancario italiano. Per la Lega, il tema più importante è il rispetto della storia, dell'autonomia e del personale di istituzioni bancarie che sono tra le più antiche al mondo, simboli dell'operosità di città con secolari tradizioni". Così in una nota Matteo Salvini. "Abbiamo partecipato con entusiasmo al salvataggio del Monte dei Paschi, uno dei primi atti del nuovo governo, riscattando un nome glorioso che era diventato simbolo del malgoverno della sinistra in Toscana. Vederlo tornare al centro della scena economica italiana è un successo di cui come Lega non possiamo che andare fieri". (ANSA).