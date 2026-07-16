(ANSA) - MOSCA, 16 LUG - Vietare l'acquisto di gas russo è "irrilevante in termini di fine del conflitto e condizionante per le nostre imprese e la nostra economia". Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo in videoconferenza all'assemblea di Gim Unimpresa, associazione delle imprese italiane in Russia. Salvini ha sottolineato che diversi Paesi della Ue, tra cui Francia e Spagna, continuano ad acquistare gas russo, mostrando di non voler rinunciare a questo "potenziale di energia". "Non mi sembra che le sanzioni abbiano portato alla fine del conflitto... e mi auguro che non ci siano altri 20 pacchetti di sanzioni prima di arrivare alla fine di questa guerra. Al tavolo negoziale, perché questo conflitto non si concluderà con un vincitore evidente", ha aggiunto. (ANSA).