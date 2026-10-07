(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - "L'obiettivo finale è mobilitare una cifra di circa 10 miliardi per il pilastro pubblico" del nuovo Piano casa. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in videocollegamento all'inaugurazione del Saie, la fiera internazionale dell'edilizia che inaugura oggi a Bologna. "È un Piano casa che si attendeva da 50 anni", ha aggiunto, sottolineando il coinvolgimento delle aziende del settore e in particolare delle piccole e medie imprese. Il Piano casa punta anche a coinvolgere il tessuto delle piccole e medie imprese. "La pezzatura da 25-30mila euro ad appartamento non mobilita evidentemente i grandi fondi internazionali", ha spiegato Salvini, sottolineando invece le opportunità per le piccole società del settore. Il piano, ha aggiunto, è stato costruito con il contributo delle realtà dell'edilizia e dell'impiantistica e punta a intervenire sul patrimonio abitativo. (ANSA).