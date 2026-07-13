(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Abbiamo degli interventi sul patto immigrazione da seguire in commissione, quindi non penso che (Molteni) riuscirà ad andare da nessuna parte al mondo. Poi se il governo italiano manderà qualcun altro, non so". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini alla domanda se il sottosegretario leghista agli Interni, Nicola Molteni sarà al vertice di Washington sulla rinascita del terrorismo di estrema sinistra, in rappresentanza del governo italiano. Salvini l'ha detto intervistato dal Tg3. (ANSA).