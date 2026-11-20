(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Mi sembra ci sia la richiesta del Parlamento europeo di chiudere un sito che ha fatto, che fa della violenza e della schedatura nazista il suo modo di essere: conto che le autorità ucraine chiudano un sito che diffonde" messaggi "anche di odio e morte. Quindi ben venga che l'ambasciatore ucraino abbia preso le distanze e se fanno quello che si chiede in Europa saremo tutti contenti". Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa, risponde a chi gli chiede se la posizione dell'ambasciata ucraina rispetto alla segnalazione sul sito ucraino Myrotvorets del suo nome tra le persone considerate ostili a Kiev sia sufficiente. (ANSA).