(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "'No, l'estremismo islamico non è mica un problema. La Lega esagera…"' Il fanatismo islamico è IL PROBLEMA, in Italia e in Europa. Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano, come avviene da tempo per molte altre confessioni religiose". Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando l'attentato di ieri a Berlino e postando il richiamo a un titolo sulla notizia. (ANSA).