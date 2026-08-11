(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Io penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti tra Ranucci e Lavitola io penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda". Così il vicepremier Matteo Salvini, che alle domande dei giornalisti se la trasmissione report debba continuare ma senza Ranucci Salvini ha risposto "si, ma non ce l'ho con lui. Ripeto, credo che coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura debbano prendersi una pausa". (ANSA).