(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Un anno e due mesi erano la durata media di un ministro dei trasporti nelle scorse legislature. Facciamo che abbiamo ancora un anno e due mesi". Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all'assemblea pubblica di Aiscat dove sottolinea l'importanza della stabilità del governo. "Il tempo è una variabile che fa la differenza quando si va in contesti europei ed è complicato continuare a cambiare interlocutori in Germania, in Francia, a Madrid e avere invece lo stesso ministro e lo stesso governo con la stessa visione è un vantaggio per il sistema paese", dichiara. (ANSA).