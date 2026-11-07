(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Sulla presidenza dell'Anac "porteremo un nome lunedì in Consiglio dei ministri": così il vicepremier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Eicma a Milano Rho Fiera. Alla domanda se è dispiaciuto per il passo indietro di Trifone Altieri dalla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha risposto: "Non l'ho seguita. Mi spiace perché è una persona di assoluto livello e c'erano i requisiti. Apprezzo la sua sensibilità politica". (ANSA).