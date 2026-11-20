(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sul condono "quello su cui mi sono impegnato a lavorare con i colleghi della maggioranza e oggi e nel fine settimana ci lavoriamo con gli uffici e con legislativo del ministero, visto che siamo competenti" è "un'idea che metta insieme tutte le proposte positive che sono state fatte ripeto espungendo quelle eccessivamente estensive". Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza stampa della Lega alla Camera. Il principio su cui si sta lavorando "è dare un tempo limite ai comuni, vediamo tecnicamente con gli esperti quanto se 120 giorni 180 giorni entro i quali dovranno dare una risposta positiva o negativa a tutte le domande giacenti", spiega, "una mega operazione di silenzio assenso". (ANSA).