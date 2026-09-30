(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è stato ricevuto oggi dal sindaco di Venezia Simone Venturini nella sede del Comando generale della Polizia locale, all'isola del Tronchetto. Al centro della visita - informa il Comune - le tecnologie utilizzate per il monitoraggio e la gestione della città. Nel successivo colloquio tra il ministro e il primo cittadino, alcuni dei principali dossier infrastrutturali che interessano il territorio comunale. Accompagnato da Venturini, Salvini ha visitato le centrali operative del Comando e la Smart Control Room, attiva al Tronchetto dal 2020 e collegata con il Corpo, le aziende partecipate e i servizi comunali coinvolti nella gestione quotidiana della città. Ha inoltre incontrato e salutato gli agenti impegnati in un corso di formazione per acquisire e approfondire le competenze necessarie nei diversi ambiti operativi del Corpo. Al termine della visita, Venturini e Salvini hanno avuto un colloquio durante il quale sono stati affrontati, tra gli altri temi, il percorso per l'omologazione degli strumenti utilizzati nell'ambito del sistema Si.Sa. per il controllo della velocità nella navigazione urbana, il progetto della futura fermata ferroviaria "Stadio" a servizio del Bosco dello Sport, e la bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo. (ANSA).