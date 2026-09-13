(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Ho seguito, da appassionato, le vicende del festival del cinema di Venezia. Quest'anno mi sembrava tutto fuorché un festival del cinema: dove giustamente c'erano pro Pal ovunque e standing ovation per i pro Pal, io ricordo che il 7 ottobre 2023 c'è stata la più grande strage di ebrei dal dopoguerra a oggi, quindi occorre equilibrio. Anche perché la caccia agli ebrei nel 2026 ci riporta indietro a un passato drammatico".Lo afferma il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con la festa nazionale dell'Udc in corso a Roma. (ANSA).