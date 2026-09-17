(ANSA) - MILANO, 17 SET - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sta incontrando in centro a Milano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa estate si era espresso in modo critico sulla gestione del partito. All'incontro, secondo quanto si apprende, sono presenti anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. (ANSA).