(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Si muore di mancato allaccio di seggiolini per i bimbi, 7mila bimbi feriti e decine di bimbi morti non tornati a casa: è un carico assolutamente inaccettabile ad oggi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione del nuovo spot sulla sicurezza stradale dei minori del Mit, realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Si tratta di "una campagna educativa perché molti genitori, zii, nonni, fratelli maggiori hanno nel seggiolino e il loro corretto utilizzo non la primaria preoccupazione", ha sottolineato il ministro. La percentuale di bambini non protetti nel 2024 è salita al 14,3% dal 5,8% del 2022, è stato illustrato nel corso della presentazione. "Abbiamo chiesto uno spot d'impatto, è una campagna educativa e non punitiva o sanzionatoria, è rispettoso, visto che si parla di bambini fra l'asilo e le scuole elementari", ha concluso Salvini. Lo spot è stato prodotto con l'Ia e verrà trasmesso in Tv e nelle radio. Dal titolo 'Il posto vuoto', lo spot lancia un messaggio semplice e netto: "il futuro dei bambini merita di arrivare. Un seggiolino usato correttamente, una cintura allacciata, pochi secondi di attenzione possono salvare una vita". (ANSA).