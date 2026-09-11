(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 SET - Due bagnanti 30enni, turisti della Repubblica Ceca, sono stati salvati ieri sera in mare a Viareggio (Lucca) dopo che si è temuto il peggio per la loro sorte, considerato il maltempo intenso e il repentino raffreddamento delle temperature. Per lungo tempo dai bagni non li hanno visti rientrare e così sono stati allertati i soccorsi. Dopo lunghe ricerche sono stati ritrovati, in alto mare, spinti al largo dalle correnti - nota caratteristica ondosa del litorale della Versilia - all'altezza di piazza Mazzini. Erano in forte ipotermia e sono stati portati in ambulanza all'ospedale della Versilia. Il pronto intervento dei soccorsi appena ricevuto l'allarme ha evitato loro il peggio visto che poi è iniziato a piovere e il mare si è fatto grosso. Per aiutarli sono intervenuti automedica e ambulanze della Croce Verde e della Misericordia di Camaiore per il 118, i vigili del Fuoco, la capitaneria di porto e la polizia di Stato. (ANSA).