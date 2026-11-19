(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "Da oggi il nostro progetto industriale con Trevi si è praticamente concretizzato. Sono particolarmente orgoglioso dell'operazione strategica che abbiamo portato a compimento per Webuild, per Trevi e per il Paese". Lo afferma l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, circa l'operazione per Trevi. "Il via libera - aggiunge - dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato completa, infatti, il percorso di autorizzazione amministrativa in Italia e, insieme al raggiungimento del 52,53% del capitale di Trevi, segna un passaggio fondamentale dell'operazione. È un progetto di visione, che permette al Gruppo di attivare sinergie importanti, rafforzando la competitività di tutta la filiera a livello di sistema Paese. Mentre attendiamo la prosecuzione delle ultime adesioni, oggi il mio pensiero va soprattutto alle donne e agli uomini di Trevi, che non vedo l'ora di incontrare di persona per dare loro il benvenuto in questa grande famiglia e iniziare insieme a scrivere questa nuova storia", ha commentato Salini. L'offerta, obbligatoria e senza condizioni di efficacia, si chiude domani. Il corrispettivo è di 5,165 euro per azione, e sarà pagato interamente in contanti il 27 novembre. (ANSA).