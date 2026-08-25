(ANSA) - ORISTANO, 25 AGO - Sono saliti a ventiquattro i casi umani di contagio da virus della Febbre del Nilo nella Provincia di Oristano. Le ultime tre diagnosi per un ultratrentenne, ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano, un ultracinquantenne e un ultrasessantenne, entrambi in osservazione presso il pronto soccorso dello stesso presidio ospedaliero oristanese. Salgono così a dieci le persone ricoverate al San Martino in diversi reparti. Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza delle persone, che hanno contratto il virus. "Il numero dei contagi - spiega la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina - è di gran lunga superiore in queste settimane rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Per questo diventa ancora più importante seguire queste uniche misure di prevenzione e di protezione contro la malattia. Ed è necessario che chi si prende cura di anziani e bambini, si accerti che entrambi attuino le stesse misure di protezione". (ANSA).