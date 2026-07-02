(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Almeno venti persone sono morte nei raid di stanotte, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, citato dal Kiev Independent. Il Servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitskyi. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente. Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l'attacco come il "più massiccio" della guerra contro la capitale. (ANSA).