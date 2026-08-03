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(ANSA) - CARACAS, 03 AGO - Dopo dieci giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodríguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime: il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi. (ANSA).