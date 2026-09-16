(ANSA) - GAZA, 16 SET - E' salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di sei piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza. Lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. "Dopo ore di lavoro incessante, le nostre squadre hanno recuperato i corpi di 21 persone rimaste intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato (...) Tra le vittime figurano 12 bambini", ha dichiarato la protezione civile, che opera come servizio di soccorso sotto l'autorità del movimento palestinese Hamas. L'edificio di sei piani, che ospitava quattro appartamenti per piano, era stato "direttamente colpito" durante il conflitto tra Israele e Hamas; ciò ne ha "compromesso l'integrità strutturale, portando al crollo", ha affermato l'ufficio stampa di Hamas a Gaza. La palazzina è crollata nel cuore della notte, mentre dormivano le decine di persone che vi avevano trovato un rifugio di fortuna, circostanza che spiega l'elevato numero di vittime. La protezione civile ha spiegato di dover lavorare con "attrezzature limitate e strumenti rudimentali", accusando Israele di "impedire l'ingresso di mezzi pesanti" nella Striscia di Gaza. "Il mio amico e i miei vicini vivevano in questo palazzo. Sono venuto ad aiutarlo a cercare di recuperare qualche vestito e dei materassi. Non ha più né un riparo né una casa", ha raccontato all'Af Mohannad Al-Mashharawi, un giovane che osserva le operazioni di ricerca. Secondo l'ufficio stampa di Hamas, agli abitanti era stato detto di non tornare nell'edificio dopo i raid, ma in molti avevano corso il rischio di farlo a causa della vastità delle distruzioni nel territorio e della carenza di alloggi. (ANSA).