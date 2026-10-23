(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Secondo me non guasterebbe" più vicinanza istituzionale. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ai giornalisti che gli han chiesto se si sarebbe aspettato una telefonata della premier Giorgia Meloni dopo i disordini dello scorso weekend. La telefonata "non l'ho ricevuta, però qui sta ad ognuno rapportarsi alle amministrazioni locali e ai sindaci - ha aggiunto a margine di una conferenza stampa -. Penso sia un errore in questo momento non discuterne: le differenze politiche ci sono ma di fronte a certi problemi bisogna andare oltre. È un'osservazione che non è polemica, se qualcuno la vuole intendere come polemica, non lo è". (ANSA).