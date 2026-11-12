(ANSA) - MILANO, 12 NOV - "I militari ci sono solo a Milano, cosa vogliamo dire che quindi Milano è una città pericolosa mentre Torino, Bologna e Roma no? Ecco questa suona un po' come una mossa elettorale". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della commemorazione della strage di Nassiriya, rispondendo a chi gli ha chiesto conto delle critiche da parte del centrosinistra sulla presenza dei paracadutisti in città dopo i disordini dello scorso 17 e 18 ottobre. "Quando è stata prospettata questa soluzione e mi è stato detto con chiarezza che non c'erano alternative e non c'erano altre forze dell'ordine, ovviamente ho detto subito di sì - ha ricordato Sala -. Ma l'intesa era fino a dicembre quindi sono rimasto un po' sorpreso, non tanto e solo di questa decisione di prolungare per altri tre mesi, perché ho capito che dai vertici dell'esercito, al nostro prefetto e al questore nessuno sapeva nulla". "Allora, su questioni così delicate mi sembra di buon senso coinvolgere le realtà locali, possibile che non nessuno abbia pensato di sentire il prefetto? Mi sembra strano", ha aggiunto. Dal centrosinistra c'è chi, subito dopo l'invio dei 500 parà, ha invece sottolineato che servirebbero 500 educatori perché i disordini hanno coinvolto soprattutto giovanissimi. Il Comune su questo "può fare qualcosa. Nel bilancio che proporremo cercheremo di trovare anche più spazio per rinforzare quel sistema - ha detto Sala -. Ovviamente si fa quello che si può fare, perché bisogna metterci le risorse se no sono chiacchiere". "Quindi mentre negli anni precedenti avevo lasciato spazio per nuove assunzioni di vigili, e non me ne pento, adesso probabilmente è il caso di cambiare un po' direzione", ha concluso. (ANSA).