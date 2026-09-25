(ANSA) - MILANO, 25 SET - "Sento qualcuno lamentarsi della mia assenza - a dire il vero non si cita il mio nome, ma la sostanza è quella - all'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi". Lo scrive in una nota il sindaco Giuseppe Sala che chiarisce di aver "lottato contro questa decisione, cosa avrei dovuto fare? Essere presente, con un finto sorriso? Oppure essere presente e ribadire i miei distinguo? Sono un uomo coerente e cerco di ricordarmene ogni giorno. Segnalo che nello stesso momento ero, con la fascia di sindaco Metropolitano, a Inveruno per inaugurare una piazza a Piersanti Mattarella. Ho preferito essere lì". (ANSA).