(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Mi sono impegnato a non dare giudizi" sui candidati sindaci a Milano, "certo è che bisogna arrivare a sintesi e lo dico per la mia parte politica, perché i mesi passano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando ad Iceberg su Tele Lombardia. "Una volta che c'è un candidato è obbligato a cambiar registro, ad oggi li vedo in fase analitica di dire le cose che non vanno e c'è la volontà di cambiare - ha aggiunto -, ma quando uno si propone ai cittadini deve fare una proposta concreta. Penso che sia quasi il momento, si può andare a inizio anno, ma marzo secondo me è tardi. Anche perché l'elezione dei sindaci delle città grandi deve per legge essere tra il 15 aprile e il 15 giugno, non sappiamo quando sarà ma se è ad aprile, a marzo è troppo tardi per trovare il candidato". "Secondo me c'è un grande dubbio a sinistra se si vince interpretando una posizione più radicale o no - ha proseguito -, un dubbio che è legittimo, io penso comunque che la sinistra rivincerà a Milano ed ha possibilità molto alte". "Però c'è questa idea" della discontinuità "un po' lo capisco ma capisco meno mettere in discussione decisioni già prese, come lo stadio, perché questo fa il gioco della destra. Accetto che si vogliano prendere le distanze, però c'è modo e modo - ha concluso -. Sullo stadio penso che la storia mi darà ragione". (ANSA).