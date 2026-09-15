(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - "Abbiamo condotto delle indagini e abbiamo trovato del materiale che era stato collocato intenzionalmente sui binari, possiamo quindi affermare che la linea ferroviaria è stata sabotata". Lo ha detto il portavoce di ProRail Joke van der Cruysen, come riporta DutchNews. "La nostra priorità è assicurarci che questo materiale venga rimosso, che le prove vengano messe al sicuro e che si possa ripristinare il servizio ferroviario il più rapidamente possibile". Gli 007 olandesi hanno dichiarato di stare collaborando con la polizia per cercare di individuare "da quale direzione provenga" il sabotaggio. (ANSA).