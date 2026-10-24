(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Piogge sparse e neve sulle Alpi sabato e domenica con il sole: è un fine settimana di transizione, quello appena iniziato, caratterizzato dal passaggio di una perturbazione atlantica che causa instabilità atmosferica, un calo termico generalizzato e una decisa intensificazione dei venti settentrionali. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Per sabato le precipitazioni interesseranno il Triveneto e le regioni centrali, per poi muoversi verso Sud, in Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; eventi di minore entità sono previsti in Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. L'ingresso di aria fredda in quota favorirà inoltre nevicate lungo l'arco alpino centro-orientale e sul settore del Monte Bianco, fino alla quota di circa 1.400 metri. Si prevedono inoltre venti intensi di Maestrale su Sardegna, Sicilia e bacini tirrenici centro-meridionali, mari molto mossi e un calo delle temperature massime soprattutto al Centro-Sud. Domenica sono attesi un progressivo miglioramento su gran parte d'Italia, salvo deboli precipitazioni sui versanti ionici e un calo ulteriore delle temperature. Da lunedì, infine, il ritorno dell'anticiclone con stabilità atmosferica e un graduale incremento delle temperature. Nel dettaglio: Sabato 24: al Nord instabilità su Friuli Venezia Giulia e Veneto, schiarite al Nord-Ovest e neve su Alpi centro-orientali e zona del Monte Bianco; al Centro precipitazioni sparse; al Sud e sulle Isole: piogge in Campania, Gargano, Calabria tirrenica e Sicilia; venti forti di Maestrale e mari molto mossi. Domenica 25: al Nord tempo stabile e asciutto, cieli a tratti nuvolosi; valori minimi compresi tra 4 e 6°C in pianura; al Centro cieli poco nuvolosi, clima freddo all'alba; al Sud e sulle Isole residue precipitazioni al mattino sulla fascia ionica, venti tesi settentrionali. Lunedì 26: al Nord stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi; fresco al mattino; al Centro tempo stabile e soleggiato; al Sud e sulle Isole; bel tempo prevalente, residua ventilazione settentrionale. (ANSA).