(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Sabato è accompagnato da una perturbazione con piogge diffuse, neve sulle Alpi e venti forti, ma per domenica si annuncia un miglioramento grazie un campo di alta pressione che favorirà la stabilità atmosferica su buona parte delle regioni. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Dopo avere interessato parte delle Alpi e Prealpi lombarde, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, nella seconda parte della giornata di sabato si prevedono piogge nei settori centrali, lungo il versante adriatico tra Marche e Abruzzo, in serata rovesci sparsi anche su Puglia, Basilicata e Calabria. Si prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, mari mossi o molto mossi, e temperature massime tra 11 e 14°C al Nord, 13 e 18°C al Centro e punte di 19-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Attese nevicate sulle Dolomiti (tra Alto Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia) a quote comprese tra 1.300 e 1.400 metri, sull'Appennino settentrionale intorno a 1.600-1.800 metri e a quote superiori sull'Appennino centro-meridionale. Da domenica si prevede l'espansione di un campo di alta pressione, con ampi spazi di sereno e stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale, mentre sono previste ancora piogge su Salento, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale. Nella notte e al primo mattino attesi banchi di nebbia sulle basse pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. Nel dettaglio: Sabato 7: al Nord al mattino piogge deboli o moderate su Alpi e Prealpi lombarde e a Nord-Est, neve sulle Dolomiti; al Centro precipitazioni dal pomeriggio sul versante adriatico, neve in Appennino; al Sud e sulle Isole variabilità con rovesci serali su Puglia, Basilicata e Calabria. Domenica 8: al Nord stabile e soleggiato, banchi di nebbia notturni sulle basse pianure; al Centro cieli sereni, nebbia nelle valli interne al primo mattino; al Sud e sulle Isole piogge tra Salento, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale. Lunedì 9: al Nord cieli sereni, nella notte e al mattino di foschie dense e nebbie in Val Padana; al Centro stabile e soleggiato, isolati banchi di nebbia al mattino nelle valli interne; al Sud e sulle Isole ampie schiarite e assenza di precipitazioni. (ANSA).