(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Un solido incremento delle attività dell'economia privata ad agosto prepara la zona euro ad un forte incremento del Pil di circa lo 0,3%. Il settore manifatturiero è di nuovo il protagonista di questo successo, godendosi la crescita maggiore degli ultimi quattro anni e mezzo, mentre l'economia terziare offre supporto". Lo afferma il chief business economist di S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, commentando i dati del Pmi dell'eurozona. "Con il Pmi flash che indica una forte crescita del Pil nel terzo trimestre, una ripresa delle assunzioni per la prima volta quest'anno, e l'inflazione ancora alta rispetto alla media storica, è probabile che l'atteggiamento rimarrà aggressivo e non si possono escludere ulteriori incrementi dei tassi", osserva Williamson. (ANSA).