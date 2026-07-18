(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato sette morti e 24 feriti. 'Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries', il colosso locale del settore, ha scritto su Telegram il governatore Evgenij Pervyshov, precisando che l'attacco, avvenuto a Kotovsk, ha causato anche 24 feriti. Secondo il governatore, nel deposito colpito è divampato un incendio, che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. (ANSA).