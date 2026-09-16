(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Gli Stati Uniti non hanno fatto una cosa giusta a promuovere la guerra in Iran. Sicuramente non ha portato, ne porterà a un miglioramento della situazione della popolazione iraniana. Anzi al contrario il regime ne uscirà più forte. Si è rivelata controproducente". Lo ha detto Salman Rushdie a Pordenonelegge dove riceverà il 16 settembre l'onorificenza di Ambassador of freedom. "E' un segnale d'allarme - ha sottolineato - per cui dovremmo renderci conto che tante religioni si stanno trasformando in fascismo, non solo l'Islam". (ANSA).