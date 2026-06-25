(ANSA) - NEW YORK, 25 GIU - "Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri Paesi" sull'Iran, perché "ritiene che, in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava non solo noi ma l'intera Europa, molti Paesi europei non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Purtroppo l'Italia è tra questi". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in Bahrain rispondendo ad alcune domande dei giornalisti. (ANSA).