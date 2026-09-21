(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - "L'Italia è un grande partner degli Stati Uniti, siamo felici di collaborare in questo settore". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio alla firma a New York del memorandum d'intesa sui minerali critici con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Oggi compiamo con gli Stati Uniti un passo importante", ha detto il titolare della Farnesina. (ANSA).