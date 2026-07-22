(ANSA) - PECHINO, 22 LUG - Il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz rappresenterebbe un "precedente molto pericoloso" con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio intervenendo alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Manila. Lo riferisce il Times of Israel. "Se creiamo un precedente in Medio Oriente in cui uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre un pedaggio e far saltare in aria le vostre navi se non pagate, abbiamo creato un precedente molto pericoloso che si ripeterà in altre parti del mondo, compresa questa regione", ha detto Rubio agli inviati dei Paesi Asean. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del Sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. (ANSA).