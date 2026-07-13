(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Marco Rubio ha lanciato un durissimo attacco alla Corte Penale Internazionale, accusandola di voler diventare "l'arbitro incontrollabile di una nuova legge globale". In un video pubblicato sui social media il segretario di Stato americano ha accusato la Cpi di voler "processare e arrestare i nostri cittadini a piacimento e minacciare la sovranità americana" avvertendola che gli Stati Uniti "le insegneranno il pieno significato della determinazione americana". Tra le ipotesi al vaglio di Washington, revoche di visti, inasprimento delle sanzioni contro la Corte, pressioni diplomatiche su altre nazioni affinché si ritirino. (ANSA).