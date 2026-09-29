(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Quello che sarebbe potuto accadere nel Regno Unito durante il fine settimana è una situazione molto seria. È una situazione che coinvolge chiaramente le mani di un attore straniero". Lo ha detto a Fox News il segretario di Stato Usa Marco Rubio, in relazione al sospetto complotto terroristico sventato alla base Raf di Fairford, nel Regno Unito. "Quello che è successo questo fine settimana avrebbe potuto essere ed è stato, credo, una minaccia molto seria" ha detto ancora Rubio. "Molte persone sono turbate dalla notizia che alcuni di questi individui vengono rilasciati su cauzione" ha aggiunto il segretario di Stato Usa. "Abbiamo a che fare con elementi che sono mondiali - ha detto ancora Rubio - E nel caso dell'Iran, ad esempio, che ha apertamente minacciato di attaccare gli interessi americani a livello globale, prenderemo sempre la cosa molto sul serio. Ci saranno ripercussioni se ciò dovesse mai accadere o anche solo se ci fosse un tentativo. Ci saranno molte altre notizie su questo argomento nei prossimi giorni, ma c'è un limite a quello che posso dire al momento, a parte il fatto che è una cosa molto seria. E la risposta è stata adeguata", ha detto. (ANSA).