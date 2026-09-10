(ANSA) - UDINE, 10 SET - Tre donne di 53, 43 e 26 anni, tutte residenti fuori regione, sono state arrestate dai carabinieri di Udine per furto aggravato in concorso e ricettazione dopo il recupero di 500 grammi d'oro, stimati oltre 85 mila euro, sottratti da una gioielleria. L'allarme è scattato venerdì pomeriggio quando alcuni cittadini di Codroipo, insospettiti, hanno chiamato il 112; personale in abiti civili ha avviato un servizio di osservazione. Le donne, a bordo di un'auto a noleggio, si sono fermate a Villacaccia di Lestizza per indossare parrucche e occhiali, poi hanno percorso alcuni chilometri, fino a fermarsi ed entrare in una gioielleria del centro del capoluogo friulano: dopo aver distratto i venditori hanno occultato i preziosi in una apposita tasca creata negli abiti all'altezza dell'addome. Dopo circa un'ora, due sono uscite dal negozio e l'intero gruppo - la terza donna era rimasta in auto, pronta per la fuga - è stato bloccato con la collaborazione di un equipaggio della Squadra Mobile; la perquisizione ha restituito i gioielli asportati e sulla 26enne sono stati trovati altri 110 monili in oro, di cui non è ancora stata accertata la provenienza. Il Gip ha convalidato gli arresti, disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre il Questore ha emesso il foglio di via con divieto di ritorno a Udine per tre anni. (ANSA).