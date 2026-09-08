(ANSA) - ROMA, 08 SET - La perturbazione atlantica che metterà fine al grande caldo che ha caratterizzato questa estate è oramai alle porte: tra domani e venerdì sono previsti forti temporali e temperature in calo anche di 8 gradi. E' quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - si registrerà l'ultima vera resistenza canicolare: al Nord si toccheranno ancora punte di 35°C, mentre al Centro-Sud i termometri segneranno picchi di 36-37°C". Da domani, complici i temporali e l'ingresso di aria fredda dal Nord la colonnina di mercurio scenderà rapidamente, "L'esempio perfetto di questo imminente sbalzo - continua - sarà Milano: dai 33°C di oggi, la città domani scenderà a 26°C". Entro il fine settimana su tutta l'Italia le massime si attesteranno ovunque sui 28-30°C. Le piogge inizieranno già da stasera tra Liguria di Levante, Lombardia e Alpi. Domani e giovedì la perturbazione coinvolgerà in modo più intenso e diffuso il resto del Nord, estendendosi venerdì alle regioni centrali. In questa prima fase, il Sud Italia sarà perlopiù risparmiato dai fenomeni più abbondanti, poi dal weekend il peggioramento interesserà anche il meridione. Nel dettaglio: - Martedì 8. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi e in tarda serata fin verso le pianure occidentali e poi del Triveneto. Al Centro: soleggiato con rovesci sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo. - Mercoledì 9. Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali nell'interno e in Toscana, meglio altrove. Al Sud: sole prevalente, instabilità sui rilievi. - Giovedì 10. Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica. - Tendenza: perturbazione in spostamento verso Sud e calo termico generale. (ANSA).