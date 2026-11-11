(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Organizzavano ronde 'anti-maranza' con il gruppo di estrema destra Articolo 52, armati di coltelli, pistole ad aria compressa e una katana. Per questo la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito due decreti di perquisizione locale, personale e informatica e di ispezione informatica a carico di due italiani, componenti del gruppo e ritenuti responsabili di istigazione a delinquere e associazione a delinquere L'attività investigativa condotta dalla Digos della Questura di Milano, insieme al Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica Lombardia, si è concentrata sul gruppo che, finalizzato all'organizzazione di ronde e alla commissione di reati a danno di cittadini extracomunitari, è stato attivo nel capoluogo lombardo dal marzo al luglio del 2025. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati i telefoni cellulari e, a carico di uno degli indagati, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ad aria compressa e una a salve prive entrambe del tappo rosso, un dissuasore elettrico, due coltelli (uno 'tattico' e uno a 'serramanico'), due passamontagna, un tirapugni e una katana con lama d'acciaio affilata. Il nome del gruppo è un esplicito riferimento all'articolo 52 della Costituzione, in cui si afferma che "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". (ANSA).