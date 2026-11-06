(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - Il governatore uscente della Florida Ron DeSantis prevede di candidarsi alla Casa Bianca nel 2028 dopo che la Florida è emersa dalle elezioni di metà mandato come l'unica roccaforte repubblicana. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali DeSantis ha già contattato almeno un consulente politico per lavorare nella sua campagna. Gli alleati di DeSantis ritengono che ci sia spazio per una sua candidatura dopo che gli elettori hanno bocciato Donald Trump. (ANSA).