(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA, 20 AGO - "La Lega così non va, noi abbiamo fatto questa fotografia e Salvini ne ha preso atto. Penso che prima di Pontida ci deve essere l'occasione per trovare una soluzione insieme": così il capogruppo della Lega in Senato e segretario del Carroccio lombardo Massimiliano Romeo arrivando alla Versiliana, dove sarà intervistato insieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Noi abbiamo proposto soluzioni, non creato problemi - ha aggiunto -. E nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra anzi, ci mancherebbe altro, ma che squadra sia". (ANSA).