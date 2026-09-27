(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Matteo Salvini può farselo da solo il congresso straordinario della Lega. È un trappolone. Io non ci casco". A dirlo, in un colloquio con il Corriere della Sera, il senatore della Lega, Massimiliano Romeo. "Io e Attilio Fontana e tutti gli altri - aggiunge - ci stiamo muovendo solo ed esclusivamente per il bene del leghismo e, pensi un po', pure dello stesso Salvini". "Nessuno gli ha mai avanzato la richiesta di farsi da parte. Non è una sfida personale. La questione è solo politica" perché "il partito è in caduta libera. Il trend fa spavento. Perdiamo uno 0,2% al mese. Questo significa che, se si dovesse votare a maggio, rischiamo di arrivarci intorno, se non addirittura sotto al 4%. Siamo in difficoltà, e non dobbiamo nascondercelo. A Varese, Bergamo, Brescia, a Monza e in Brianza, in Valtellina, ma anche in Liguria, in Piemonte, c'è un'insofferenza forte e diffusa" aggiunge il segretario della Lega in Lombardia. "Noi diciamo - afferma ancora il senatore -: Salvini resti pure segretario, ma costituiamo una sorta di 'comitato elettorale', una squadra che abbia poteri reali, per raddrizzare, con urgenza, la linea politica del partito. Noi non dobbiamo più inseguire Vannacci sul suo terreno". Nel frattempo Salvini, nella newsletter settimanale del partito, parla di "spettacolo Pontida", una "comunità viva, forte e unita, che ancora una volta ha dimostrato di esserci e di avere tanta voglia di combattere per le proprie idee. È da 30 anni che celebrano il funerale della Lega, e invece siamo ancora qua. Più determinati che mai". (ANSA).