(ANSA) - FIRENZUOLA (FIRENZE), 07 AGO - Sono proseguite nella notte le operazioni di bonifica e spegnimento degli incendi boschivi che si sono sviluppati sul territorio toscano nel pomeriggio di ieri. La situazione più complessa al momento è in corso a Firenzuola (Firenze), mentre è più tranquilla per altri incendi sviluppati a Radicofani (Siena), Suvereto (Livorno), Scansano (Grosseto) e Civitella Valdichiana (Arezzo). A Firenzuola, si spiega in una nota, le fiamme hanno percorso circa 35 ettari di bosco in una zona con aspra pendenza. Attualmente sono ancora attivi numerosi focolai. Attivata la procedura regionale del coordinamento assistito che prevede impiego di figure specializzate nello spegnimento e nell'analisi dei parametri meteo in modo da suggerire al direttore operazioni la migliore strategia da attuare per il contenimento incendio. In questo momento a terra operano 20 squadre di volontari antincendi boschivi e operai delle Unioni comuni giunti anche da fuori provincia. Due elicotteri regionali e un Canadair supportano con i loro sganci il lavoro a terra. Con una macchina movimento terra si lavora per riaprire strade forestali in modo da consentire alle squadre di raggiungere anche la parte alta dell'incendio e limitarne la diffusione prima di un possibile rinforzo del vento previsto per ora di pranzo. Situazione sotto controllo invece a Radicofani, Suvereto, Scansano e Civitella Valdichiana dove gli incendi hanno interessato prevalentemente incolti e oliveti con piccoli appezzamenti di bosco. Qui sarà garantita la presenza di nuove squadre che proseguiranno la sorveglianza e il controllo di eventuali punti caldi dove il fuoco potrebbe riaccendersi durante la giornata. (ANSA).