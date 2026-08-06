(ANSA) - PAVIA, 06 AGO - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, la piattaforma ecologica di Montebellino, alle porte di Pavia. Il fuoco, che si è sviluppato a partire dalle 23 di ieri, ha distrutto diverse tonnellate di rifiuti (la maggior parte inerti). Le fiamme erano visibili a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio; due squadre sono ancora al lavoro per evitare che si formino nuovi focolali e per smassare il materiale bruciato. Sul posto anche i tecnici dell'Arpa per eseguire i prelievi dell'aria e verificare i possibili rischi di inquinamento ambientale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio: al momento l'ipotesi più attendibile sembra essere quella di un'autocombustione provocata dal gran caldo di questi giorni. (ANSA).