(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell'azione" di Mario Roggero che "con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa". E' quanto scrivono i giudici della prima sezione penale nelle motivazioni della sentenza del 15 luglio scorso che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. "Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto, era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l'iniziativa assunta rappresentava l'unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia", aggiungono i Supremi giudici. (ANSA).