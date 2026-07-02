(ANSA) - LA GUAIRA, 01 LUG - La presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha insignito la missione italiana impegnata nell'assistenza alla popolazione in seguito al doppio sisma con la medaglia di 'eroe del Venezuela'. La consegna dell'onorificenza è avvenuta durante una cerimonia all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei funzionari della Farnesina. Si tratta - come si legge sull'attestato - del "massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all'eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all'assistenza e all'aiuto umanitario nel nostro territorio". "Il dolore che c'è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano - ha detto la presidente ad interim nel suo discorso -. Ogni squadra di soccorritori arrivata qui ha significato speranza per noi. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori". "Siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia - ha detto il team leader del team Usar italiano, Ciro Bolognese -. Speriamo che i nostri sforzi siano utili almeno per dare una speranza alla popolazione venezuelana. Non dimenticheremo mai questa esperienza, il Venezuela e il suo popolo. Porteremo il Venezuela per sempre nel nostro cuore". Insieme al contingente italiano è stata insignita con la medaglia di 'eroe del Venezuela' anche la missione Svizzera, di rientro a Zurigo, insieme con i cani del gruppo cinofilo elvetico impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie. (ANSA).