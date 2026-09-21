(ANSA) - ROMA, 21 SET - Si sono riuniti nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i vertici delle Forze armate e dell'Intelligence. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che l'incontro è stata l'occasione per fare il punto e condividere un aggiornamento sugli aspetti militari e di intelligence relativi alle principali aree di crisi nel mondo. (ANSA).