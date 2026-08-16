(ANSA) - BELLUNO, 16 AGO - È stato purtroppo ritrovato senza vita l'escursionista di 79 anni, di Domegge di Cadore (Belluno), che non era rientrato ieri da un'uscita in montagna, nel complesso degli Spalti di Toro, sopra la località dolomitica. Poco prima delle 13.00, durante uno dei sorvoli, l'elicottero dei Vigili del fuoco con a bordo due tecnici del Soccorso alpino del Centro Cadore ha individuato il corpo senza vita dell'uomo. Nel rientrare dal Bivacco Gervasutti sul sentiero alto in cresta, secondo le prime ipotesi l'uomo deve essere scivolato nei pressi della Cima del Ciadin degli Elmi, sugli Spalti di Toro, cadendo per una quarantina metri e finendo bloccato in una fessura della roccia. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge, per essere affidata al carro funebre. Alla ricerca hanno preso parte oltre 50 persone del Soccorso alpino della zona del Cadore e del Friuli, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri forestali. (ANSA).