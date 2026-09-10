(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Risveglio con pioggia e tuoni per Perugia dopo mesi di caldo e afa. Il capoluogo umbro è stato infatti interessato da un temporale che non sembra avere creato al momento particolari disagi. Pioggia anche in diversi altri centri della provincia e più in generale il cielo appare coperto praticamente dovunque. Qualche problema in più nella serata di mercoledì nella zona di Città di Castello dove un'auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio invaso dall'acqua e sono caduti diversi alberi. Su tutta l'Umbria si è registrato un calo delle temperature che però nella notte tra mercoledì e giovedì sono rimaste intorno o poco al di sotto dei 20 gradi in base a quanto riportato dalla rete idrometeorologica regionale. Nella regione per tutta la giornata di oggi la Protezione civile ha dichiarato l'allerta gialla per il rischio temporali. (ANSA).